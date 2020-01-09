​​​​​​​القبض على مزوريْن للعملة في الرقة

ونشر المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خبراً على موقعه الرسمي، أفاد من خلاله أن مكتب الجريمة المنظمة في مدينة الرقة تمكن يوم أمس، من إلقاء القبض على مزورين للدولار.

الشخصان اللذان أُلقي القبض عليهما كانا يعملان في ترويج العملة المزورة، ضمن الأسواق قبل أن يتم الإبلاغ عنهما، وجمع المعلومات حول طبيعة عملهما وتنقلاتهما.

وصرّح الإداري بمكافحة الجريمة المنظمة" لم يفصح عن اسمه" أن الشخصين كان بحوزتهما مبلغ وقدره 29 ألفاً و400 دولار أمريكي مزوّر، حيث تمت إحالتهما للنيابة العامة بالرقة حسب الأصول.

ويذكر أن قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا تمكنت خلال عام 2019، من ضبط العديد من شبكات تزوير العملة السورية، و الدولار واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

(أ م/سـ)