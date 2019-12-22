​​​​​​​القبض على تاجر و7 متعاطِين للموادّ المُخدّرة في منبج

وأصدرَ المركزُ الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ في منبج بياناً بهذا الخصوص قالت فيه:

"بعد المُتابعة والتّحرّي قامت مكافحةُ الجريمة المُنظّمة التّابعة لقوى الأمن الدّاخليّ في منبج بإلقاء القبض على تاجرٍ للموادّ المُخدّرة في يوم الأحد 22 / 12 / 2019 ، وضبطت كمّيّة من الموادّ المُخدّرة بحوزته، وهي كالتّالي :

"حبوب مُخدّرة عدد / 79 / حبّة، حشيش أخضر بكمّيّة كيلو ومئتي غرام، حشيش معجون بوزن 112 غرام، مجموعة خلطات هورائين بوزن 180 غرام، بذور حشيش بوزن 400 غرام".

بالإضافة إلى ضبط 1500 دولار مزوّر معه، واعترف التّاجر على 7 أشخاص مُتعاطين للموادّ المُخدّرة يتعاملون معه، ليتمّ إلقاء القبض عليهم أيضاً، وتمّ تحويلهم أصولاً مع المضبوطات إلى لجنةِ الادّعاء لينالوا جزاءَهم العادل".

(ل)

ANHA