​​​​​​​العشرات يُضربون عن الطعام تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 21 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وتحت شعار "ندين ونستنكر العزلة المفروضة والمؤامرة الدولية على قائد الشعوب القائد عبد الله أوجلان"، نصب مجلس بلدة توبز التابعة لناحية عامودا في إقليم الجزيرة، خيمة إضراب عن الطعام.

وعُلّقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، وارتدى المشاركون في الإضراب والبالغ عددهم 70 شخصاً قمصاناً بيضاء عليها صور القائد أوجلان.

فعالية خيمة الإضراب عن الطعام بدأت في تمام الساعة الـ 08.00، وتوجهت وفود من كافة مناطق ناحية عامودا إلى الخيمة دعماً للمُضربين، وتنديداً بالمؤامرة التي طالت القائد أوجلان.

وتحدث في الخيمة عضو مجلس عوائل الشهداء زيور علي، وأوضح مشاركة عدّة دول إقليمية وعالمية في المؤامرة التي طالت القائد أوجلان، الذي ناضل من أجل شعوب المنطقة وكافة الشعوب المضطهدة.

وبيّن علي بأن القوى التي شاركت في المؤامرة على القائد أوجلان كان هدفها القضاء على الشعب الكردي، الذي ناضل ويناضل على منذ عقود، ويواجه جميع العوائق والصعوبات بإرادة وعزيمة وإصرار.

مها زورو إحدى المُضربات عن الطعام أوضحت لوكالتنا: "فعاليتنا اليوم هي التنديد بالمؤامرة التي طالت القائد أوجلان، ومن هنا نؤكد استمرارنا في النضال على خطا القائد عبدالله أوجلان حتى تحقيق الحرية لكافة شعوب الشرق الأوسط".

ونوهت مها زورو بأن المؤامرة الدولية استهدفت كافة الشعوب، وليس القائد أوجلان فحسب، وأضافت: "الدولة التركية لن تتمكن من الوصول إلى أهدافها، لأن شعوب المنطقة تسلك الطريق الذي رسمه القائد أوجلان لتحقيق حريته والعيش بحرية وكرامة".

وناشدت مها زورو الرأي العام بالتدخل العاجل لوضع حدّ للدولة التركية التي تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان الآن.

مها زورو قالت: "يجب على كافة النساء التضامن مع القائد، لان القائد ومنذ بداية مسيرته النضالية طالب بتحرير المرأة من العبودية والذهنية الذكورية السلطوية".

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات خيمة الاعتصام يوم غد السبت، في الساعة 10.00، وينضم بعدها المُضربون عن الطعام إلى التظاهرة الجماهيرية التي ستُنظم في ناحية عامودا تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان.

(س ع/ أ ب)

ANHA