​​​​​​​العراق... المتظاهرون يسيطرون على عدد من الطرق والجسور

وأفادت وسائل إعلامية أن المتظاهرين واصلوا لليوم الثالث على التوالي السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.

فيما أغلق محتجون في محافظة النجف الجنوبية الطريق الدولي الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء وسط العراق، وفي محافظة واسط أغلق متظاهرون بالسواتر الترابية الطريق الرابط بين محافظتي واسط والعاصمة، وفي أقصى جنوب العراق، قطع محتجون الطريق الرابط بين خور الزبير وأم قصر.

وفي محافظة ذي قار جنوبي العراق، قطع المحتجون الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.

ويأتي التصعيد في العراق عقب انتهاء المهلة التي منحها المحتجون لأحزاب السلطة في العراق من أجل تنفيذ مطالبهم, واندلعت الاحتجاجات مجدداً في 20 من هذا الشهر بناءً على دعوة الحراك الشعبي.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فقد قتل 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 130 آخرين خلال اليومين الماضيين.

ولا تزال أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة عصية على الحل وتراوح مكانها، فيما يسود استياء شعبي عارم من عملية التأخير، في اختيار شخصية تنسجم ورغبات الحراك الشعبي في ساحات التظاهر.

(آ س)