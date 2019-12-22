​​​​​​​العثور على مستودع أسلحة لخلايا داعش في الرقة

أوضحت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بأن قواتها عثرت على أحد مستودعات الأسلحة التابعة لمرتزقة داعش، وبيّنت تفاصيل العملية عبر بيان تضمن: "بعد إجراءات التحقيق مع أحد أفراد الخلايا الإرهابيَّة التي تعود لإرهابيي داعش، اعترف على أحد مستودعات الأسلحة المخفيَّة ضمن مدينة الرقة، ليتكمن جهاز الأمن العام بالتنسيق مع خُبراء الألغام والمتفجرات دخول المستودع، وكان بداخلهِ ما يلي:

مئة وعشرون قذيفة هاون

سلاح قناص عدد خمسة

ثلاثة كاميرات مُراقبة

جهاز حاسوب "كمبيوتر" عدد واحد

قنبلة يدوية عدد واحد

طلقات دوشكا

مسدس لاما عيار سبعة ملم

مخازن كلاشينكوف عدد خمسة وأربعون مخزن

وأشارت إدارة جهاز الأمن العام أن التحقيق مُستمِر مع كافّة أفراد الخليّة، مع استمرار العمل على ضبط الأمن واستقرار المنطقة من عَبَث الخلايا الإرهابيّة عبْر أجهزتنا الأمنيَّة.

يُذكر أنَّ جهاز الأمن العام ألقى القبض خلال الأشهر الماضية على عددٍ من الخلايا النائمة التابعة لمرتزقة داعش وكشف اعتراف البعض منهم للرأي العام.

(أ ب)

ANHA