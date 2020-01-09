​​​​​​​العثور على جثة محامٍ مقتول في منزله بالحسكة

ويقطن المحامي ياسر عبدي، المغدور في حي مساكن مرشو جانب محل زينة بمدنية الحسكة، وعثرت قوات النجدة ومكافحة الجريمة عليه مقتولاً داخل منزله بطلق ناري صباح اليوم، 9 يناير/كانون الثاني العام الجاري .

أقارب المغدور أبلغوا القوى الأمنية في الحسكة بوجود رائحة تفوح من منزل قريبهم، تزامناً مع غياب الضحية عن الأنظار لأكثر من يومين، مما شكك بالأمر.

وحسب إعلام قوى الأمن الداخلي، على الفور توجهت قوى النجدة مع فريق الإسعاف والطوارئ، ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة إلى موقع الحدث، حيث قامت قوى النجدة بفرض طوق أمني حول مسرح الجريمة.

وقال إعلام قوى الأمن الداخلي: إن المواطن ياسر عبدي وُجد مقتولاً بطلق ناري استقر بالرأس، حيث تم إطلاق النار عليه في عينه اليمنى، ما أدى إلى مصرعه.

ونوّه إعلام قوى الأمن الداخلي، أن الجناة أقدموا على سرقة سيارة المغدور ياسر أيضاً.

ونُقلت الجثة إلى مشفى الشعب، لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي بعد أخذ الفحوصات والتحاليل الأولية من مسرح الجريمة.

هذا ولا يزال التحقيق مستمراً لفك ملابسات القضية.

(هـ ن)

ANHA