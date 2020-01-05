​​​​​​​الطيران الليبي يستهدف قوات الوفاق شرق طرابلس

وشنت مقاتلات الجيش الليبي، فجر اليوم، غارات مكثفة على معسكرات تابعة لقوات الوفاق في تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر مجموعات "الضمان"، كما استهدف القصف الجوّي كذلك مواقع تابعة للمجموعات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء.

هجمات الجيش الليبي تأتي بعد إعلان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش والشعب على أتمّ استعداد لمواجهة الغزو التركي، مشيراً إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية، بعدما أصبحت ضد دول داعمة "للميليشيات"، وفي مقدمتها تركيا.

إلى ذلك، اعتبر في مؤتمر صحافي، مساء السبت، أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة، تؤكد أنه خلف جيشه، وسيدعم كل الجبهات، مضيفاً أن الليبيين مستعدون اليوم لصد الغزو التركي ، ولافتاً إلى أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية ودعمها.

(آ س)