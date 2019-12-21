​​​​​​​الصراع في ليبيا يهدد بحرب واسعة وروحاني يبحث عن خط تواصل مع واشنطن

تطرّقت الصحف العالمية اليوم إلى التوتر في ليبيا, بالإضافة إلى العلاقة الأمريكية مع إيران والصين وروسيا.

بصمات الكرملين في ليبيا تهدد بحرب أوسع في الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في ليبيا، وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عندما ظهر المرتزقة الروس المرتبطون بالكرملين على الخطوط الأمامية للحرب في ليبيا، غيّرت خبرتهم العسكرية وأسلحتهم المتقدمة مسار المعركة.

ومع وصولهم، لمساعدة المشير خليفة حفتر، بدأت سلسلة من الأحداث التي صعّدت معركة طرابلس، وهددت بتأجيج حرب إقليمية حول الجغرافيا والأيديولوجية واحتياطيات النفط والغاز المُربحة, وأصبح حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة في حالة يرثى لها".

وأضافت "الآن أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن الصراع في ليبيا سيدفع بإحداث فجوة في الشرق الأوسط، حيث حرّضت الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية ضد تركيا وقطر".

ورأت الصحيفة "أن الولايات المتحدة وبعد سنوات من إهمال ليبيا، تسعى جاهدة الآن لإيجاد طريقة لتفادي وصول الكرملين, لكن في غياب الدبلوماسية والسياسات الأمريكية القوية، تبدو روسيا وتركيا على أُهبة الاستعداد لاستغلال الفراغ الأمني والدبلوماسي والسيطرة على مصير ليبيا كما فعلت في سوريا".

الرئيس الإيراني يبحث عن خط تواصل مع الولايات المتحدة

وبدورها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه في الوقت الذي يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني اليابان خرجت تكهنات بأنه قد يبعث برسالة إلى نظيره الامريكي عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

والتقى الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الجمعة برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث كثّفت التكهنات من أن علاقات آبي الودية مع الإيرانيين وإدارة ترامب يمكن أن تخلق انفتاحاً دبلوماسياً جديداً لتخفيف التوترات.

وجاءت الزيارة التي استغرقت يومين - وهي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إيراني إلى اليابان منذ ما يقرب من 20 عاماً - في الوقت الذي يُواجه فيه روحاني تحديات شديدة في الداخل والخارج.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK "عن روحاني قوله لمضيفه الياباني إن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أمران مهمان للغاية بالنسبة لبلدنا".

وأضاف روحاني: "آمل أن تبذل اليابان والدول الأخرى في العالم جهداً للحفاظ على الاتفاقية".

الولايات المتحدة تدعو الصين لإجراء محادثات حول الأسلحة النووية

وحول الخلاف الأمريكي الصيني قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية إن إدارة ترامب تريد الدفع باتجاه إبرام صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، لكن الصين أبدت القليل من الاهتمام حيال ذلك.

وذكرت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها دعت الصين رسمياً لبدء محادثات حول الحد من التسلح، وهي خطوة يأمل البيت الأبيض أن تكون أولى نحو اتفاق يشمل جميع الأسلحة النووية الأمريكية والروسية والصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى بدء "حوار أمني استراتيجي" إلى الصينيين من قبل كريستوفر فورد، كبير مسؤولي وزارة الخارجية في مجال الحد من التسلح.

(م ش)