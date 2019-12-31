​​​​​​​الشبيبة تسعى لتطوير القطاع الصحي في الشدادي

الدورة التي ستستمر 15 يوماً، والتي انضم إليها 25 متدرب/ـة، افتُتحت، مساء أمس بالتنسيق بين لجنة الشباب والرياضة بناحية الشدادي والشبيبة الثورة تحت إشراف مختصين.

هذه الدورة ستمنح الناجحين شهادات من مجلس الناحية الشدادي، بغية مزاولة المهنة، وفرزهم على النقاط الطبية في الناحية والقرى.

الإداري في لجنة الصحة بالشدادي صالح العلي، أوضح أن الدورة تتيح المجال للشباب تعلم مهنة التمريض بوجهها الصحيح وكيفية التعامل مع الإسعافات الأولية وطرق تقديمها، وتابع "وتأتي أهمية الدورة لنقص الكوادر الطبية في المنطقة".

وأشار العلي، تهتم الدورة بتعليم قياس الضغط، الحرارة، وفتح الوريد، لتركيب القساطر الطبية، والعمل على تكثيف الدروس لزيادة خبرة المتدرب في حقن الإبر وخياطة الجروح.

ولفت العلي, أن هذه الدورة تُعتبرالـ 14 في الناحية، والأولى التي تُفتتح بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة, والتي ستُقام في مركز الشبيبة الثورية بالناحية.

(ب د/هـ ن)

ANHA