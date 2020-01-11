​​​​​​​الشبيبة الثورية بحلب تفتتح معرضاً للرسوم

تحت شعار "بالانتقام الثوري مزّقوا الاحتلال وحرّروا القائد" افتتحت حركة الشبيبة الثورية السورية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية معرضاً للرسوم تحفيزاً لمواهب الفئة الشابة.
الشبيبة 2020-01-11T15:51:00 حلب

تشجيعاً  لمواهب الفئة الشابة بمدينة حلب، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية معرضاً للرسم، بمشاركة عدد من الشابات والأطفال، أقيمت في قاعة المركز غربي الحي.

وتضمنت الرسومات  "وقائع أحداث الحرب، والمجازر التي تُرتكب بحق الشعوب في المناطق المحتلة، و صور لمقاتلات وحدات حماية المرأة".

وحضر الافتتاح، العشرات من شباب وشابات الشيخ مقصود وأعضاء المؤسسات.

خلال الافتتاح، عُرض سنفزيون عن أقوال القائد عبدالله أوجلان. كما وُزّعت شهادات التقدير، والهدايا على الأطفال المشاركين في المعرض.

وعن أهداف المعرض تحدثت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية بريفان إيبش وقالت: "نهدف إلى رفع معنويات شبابنا بالأخص في المدارس، وتشجيعهم على الرسم والتعبير عن الواقع". 

هذا ومن المقرر أن يستمر المعرض يومين.

(س ر/س و)

ANHA


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