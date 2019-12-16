​​​​​​​السيسي: حكومة الوفاق أسيرة الميلشيات ومصر تضررت من عدم الاستقرار في ليبيا

وقال السيسي أمس: "كان الأولى بنا التدخل المباشر في ليبيا، ولدينا القدرة على ذلك، ولكننا لم نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل بشكل مباشر في أمنه".

وأوضح الرئيس المصري إن ليبيا أصبحت دولة معبر لانطلاق الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.

وجاءت تصريحات السيسي بعد أن أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من يوم الأحد.

وكان عدد من الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة قد أصدروا بياناً قبل يومين أكّدوا فيه انشقاقهم عن حكومة الوفاق بسبب الاتفاقية التي وقعتها مع تركيا، وأعلنوا دعمهم للعملية العسكرية للجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس.

وأثارت الاتفاقية المُوقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غضباً إقليمياً ودولياً, واعتبر مجلس النواب الليبي ما قام به السراج خيانة عظمى.

(ي ح)