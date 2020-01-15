​​​​​​​السعودية: نرفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا

تصريحات الخارجية السعودية جاءت خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نرفض التدخل العسكري التركي في شمال وشرق سوريا، وندعو الدول العربية لاتخاذ موقف جاد حيال التدخلات التركية في المنطقة".

كما اتّهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أردوغان بإحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا، وأكد على أن الجيش الليبي سيواصل عملياته في تحرير العاصمة طرابلس.

وأوضح عقيلة صالح بأن المجتمع الدولي نصّب مجلساً رئاسياً في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا، كما بيّن أيضاً أن مدة وصلاحية المجلس الرئاسي الليبي قد انتهت .

(أ ب)