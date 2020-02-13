​​​​​​​السعودية تهاجم تركيا: نعارض التوغل في سوريا ودعم المتطرفين في ليبيا والصومال

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء مسؤولين هناك، اليوم : "نحن نعارض توغل تركيا في سوريا، ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا".

وأبدى الجبير قلق بلاده من انتقال المرتزقة الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وسيكون هناك تبعات على أوروبا، مشيراً إلى أن "السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي".

وبشأن اليمن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط".

وأثار التدخل التركي في كل من سوريا وليبيا وعدة دول أخرى غضب إقليمي ودولي.

(ي ح)