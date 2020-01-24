​​​​​​​السجن مدى الحياة لنائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في تركيا

تمكنت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان من إلقاء القبض على الآلاف من معارضي السياسة التي يتبعها حزب العدالة والتنمية في البلاد بحجة تورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وفي هذا السياق أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن مدى الحياة على نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في تركيا، محرم كوسا، كما صدر الحكم نفسه على القيادي الكبير السابق في هيئة الأركان التركية، خير الدين كالديريمجي، على خلفية تورطه في محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016.

وتتهم الحكومة التركية فتح الله غولن بالوقوف وراء تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا، وبأنه العقل المدبر لها، لكنه يرفض هذه الاتهامات، ويقول إنه لا علاقة له بالعملية، علماً أنه دعا مرات عدة لفتح تحقيق دولي في الانقلاب العسكري الفاشل.

(آ س)