​​​​​​​السباق الليبي والاستفزاز التركي قبيل انطلاق لقاء برلين والأزمة الاقتصادية السورية في تفاقم

تطرقت الصحف العربية، اليوم الجمعة، إلى الوضع المعيشي الصعب في سوريا في ظل الأزمة الداخلية، والتدخلات الخارجية، ومقتل جنود أتراك في شمال وشرق سوريا، وإعلان بومبيو مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا.

البيان: الحرب السورية هجّرت 5 ملايين طفل

في شأن الأزمة السوري قالت صحيفة البيان:" ذكر خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، في جنيف، أن الأطراف المتناحرة المختلفة في سوريا تستهدف الأطفال منذ سنوات، ما تسبّب في وقوع ملايين الضحايا من الأطفال الذين اضطروا للفرار، ولا يحصلون على التعليم الملائم.

وفي تقرير يغطي الصراع منذ عام 2011، أدرجت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا انتهاكات مختلفة ضد الأطفال، من بينها القصف، والتسمم الغازي، والاغتصاب، والتجنيد القسري للحرب.

ويقدّر الخبراء الحقوقيون في الأمم المتحدة أن 2.6 مليون طفل نزحوا داخل سوريا، بينما فرّ 2.5 مليون إلى الخارج كلاجئين، ما يرفع عدد المُهجّرين الأطفال في الداخل، والخارج إلى أكثر من خمسة ملايين طفل.

وقالت المفوضية: حرمان أكثر من 2.1 مليون طفل وطفلة داخل سوريا من التعليم، مضيفة أن سنين دراسية ضاعت على عشرات الآلاف".

بوابة الأهرام: مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سوريا

فيما تحدثت صحيفة بوابة الأهرام عن التفجير الذي استهدف تركيا ومرتزقتها وقالت: " قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا، الخميس.

وقالت المصادر: إن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا".

الشرق الأوسط: مظاهرة احتجاجية لليوم الثاني في السويداء

وفي السياق السوري قالت صحيفة الشرق الأوسط: " تظاهر العشرات من أهالي السويداء لليوم الثاني أمس، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية في سوريا.

وأفاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بخروج «احتجاجات شعبية في السويداء لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، في ظل تردّي الوضع الاقتصادي، وغلاء الأسعار، ومطالبة الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها كاملة».

وانخفض سعر صرف الليرة السورية ليصل إلى 1200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت الأربعاء بأن بضعة أشخاص تجمّعوا في ساحة بوسط مدينة السويداء، يرددون هتافات : «بدنا نعيش بدنا نعيش» اعتراضاً على الواقع المعيشي في البلاد.

وقال أمجد الشوفي أحد المشاركين في التجمّع: "إن الوضع المعيشي لم يعد يطاق، الرواتب التي تُعطى للموظفين لم تعد تساوي مصروف 10 أيام في أحسن الأحوال، ماذا نستطيع أن نفعل؟ كيف لنا أن نعيل أسرنا؟".

العرب: مؤتمر برلين فرصة أوروبا لاستعادة الملف الليبي من روسيا وتركيا

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية قالت صحيفة العرب: " تراهن الدول الأوروبية، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية في ليبيا مقابل هيمنة تركيا وروسيا، على استعادة زمام الأمور، لاسيما بعد فشل محادثات ليبية رعتها الدولتان في موسكو الاثنين.

وعكسَ انصياع أطراف القتال في ليبيا للهدنة التي اقترحتها كل من أنقرة وموسكو بعد تسعة أشهر من القتال، التأثيرَ الكبير للعاصمتين في النزاع.

ويهدد تنامي الدور الروسي في ليبيا نفوذ أوروبا جنوب المتوسط، كما تقلق أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية التي رفضت الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والتي تتيح لتركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقال أردوغان الخميس: إن بلاده تعتزم خلال العام الحالي إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق الخاص بترسيم الحدود مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها".

البيان: تركيا تستفز العالم وترسل قوات إلى ليبيا

وفي السياق الليبي قالت صحيفة البيان:" يومين من انطلاق مؤتمر برلين بشأن الصراع في ليبيا، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده بدأت إرسال قوات إلى ليبيا لدعم مليشيات الوفاق.

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة، أن سفينة قادمة من تركيا وتحمل علم بنما، رست ليل الأربعاء/ الخميس في ميناء طرابلس، بعد أن كانت مُدرجة على أساس أنها متجهة نحو الجزائر، وتم إطفاء أضواء الملاحة عند رسوها في الميناء، وإحاطتها من قبل عناصر ملثمة.

ووفق المصادر، فإن تركيا تستغل فترة وقف إطلاق النار، لنقل المزيد من المسلحين والخبراء والأسلحة إلى طرابلس، مُشيرة إلى أن سكان طرابلس لاحظوا خلال الأيام الماضية، ارتفاع عدد المرتزقة الذين باتوا يشاركون في عمليات تفتيش الليبيين في البوابات الأمنية، وهو ما بعث حالة من الاحتقان بين السكان".

الشرق الاوسط: بومبيو يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا قالت صحيفة الشرق الاوسط:" أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيشارك في مؤتمر يُعقد في برلين نهاية الأسبوع، ويهدف الى إطلاق عملية سلام في ليبيا، وفق بيانٍ صادرٍ عن الخارجية، مُعرباً عن تأييده للجهود التي تُبذل للتوصل إلى هدنة في هذا البلد الإفريقي.

وأفاد مسؤول أمريكي، أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف عملية السلام هناك، والتي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية تتعلق بتثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة.

وقال المسؤول للصحافيين مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف إطلاق النار".

(آ س)