​​​​​​​الرحلة الـ11 تُسيّر من مخيم الهول باتجاه الطبقة

رحلات العودة في مخيم الهول تأتي وفقاً لقرار الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وبعد استكمال الأوراق المطلوبة، وكفالة وجهاء العشائر.

وكانت إدارة المخيم قد سيّرت الرحلة العاشرة في الـ 16 من كانون الأول عام 2019، وهم من أهالي دير الزور، وبلغ عدد العوائل التي خرجت 91 عائلة مؤلفة من 388 شخصاً من نساء وأطفال، ممن لم يكن لهم علاقة بمرتزقة داعش.

وفي هذا الإطار وتطبيقاً لقرار الإدارة الذاتية القاضي بضرورة إخراج أبناء الشمال السوري الذين لم تلطخ أياديهم بدماء الشعب السوري من مخيم الهول، أخرجت إدارة مخيم الهول الدفعة الـ11 من النازحين وهم من أهالي مدينة الطبقة.

وبلغ عدد العوائل التي خرجت 96 عائلة مؤلفة من ٣٣٠ شخصاً ، وخصصت إدارة المخيم عشرات السيارات لنقلهم، كما ستؤمن قوى الأمن الداخلي الحماية لهم إلى حين وصولهم لمدينة الطبقة وتسليمهم لمجلس الطبقة.

(هـ ن)

ANHA