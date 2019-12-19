​​​​​​​الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة خلفاً للحريري

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن دياب كان قد زار رئيس الجمهورية وأبدى استعداده للقبول بالتكليف، "في حال كان ذلك سيؤدي إلى خفض التوتر في البلد".

وفي لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على محاصصة طائفية وسياسية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر وبدا عابرا للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظا حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكا في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ"منظومة الفساد" في البلاد.

المصدر: الحرة