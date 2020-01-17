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​​​​​​​الدّفاع الرّوسيّة تعلنُ مقتل 50 من مرتزقة تركيّا و24 من قوّات النّظام في معارك إدلب

أعلنت وزارة الدّفاع الرّوسيّة أنّ قوّات النّظام السّوريّ صدّت سلسلة من الهجمات في منطقة ما تسمّى وقف التّصعيد في إدلب شمالي البلاد، قُتل فيها 50 مسلّحاً، فيما أكّدت مقتل 24 من قوّات النّظام خلال اليوم الماضي.
خبر 2020-01-17T20:30:00 مركز الأخبار

وقال رئيس المركز الرّوسيّ للمصالحة في سوريّا يوري بورينكوف في مؤتمر صحفيّ اليوم الجمعة: "تمكّنت وحدات القوّات المسلّحة السّوريّة من المحافظة على مواقعها، خلال صدّ الهجمات، تمّ قتل حوالي 50 مسلّحاً وتدمير سبع سيّارات دفع رباعي مزوّدة برشّاشات ثقيلة ومُفخّخة".

وأضاف أنّ 24 عسكريّاً سوريّاً قُتلوا وأُصيب 24 آخرون خلال اليوم الماضي في اللّاذقية وحلب وإدلب وحماة.

وأضاف: "في السّاعة 11:34 (قبل ظهر الجمعة) الموافق لـ17 من يناير، هاجم مسلّحون باستخدام طائرة مسيّرة، موقعاً للقوّات الحكوميّة السّوريّة في منطقة أكاديميّة الأسد في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل جنديّين سوريّين وجرح أربعة.

وتابع: "إجمالاً، خلال الاشتباكات مع مقاتلي الجماعات المسلّحة على مدار اليوم الماضي، قُتل 12 وجُرح 24 من جنود القوّات المسلّحة السّوريّة".

وأوضح بورينكوف أنّ عدد الضّحايا من جانب المدنيّين في مدينة حلب نتيجة قصف المجموعات المرتزقة منذ 14 يناير من هذا العام، بلغ 28 مدنيّاً إضافة إلى جرح 56 آخرين.

المصدر: وكالات+RT


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