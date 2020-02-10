​​​​​​​الدورية الروسية ترجع خائبة بعد انتظارها لساعات قوات الاحتلال التركي

وأفادت مراسلة وكالتنا التي رافقت الدورية والتي كانت من المفترض أن تُسيّر اليوم، بين القوات الروسية وقوات الاحتلال التركي، ولكن الجانب التركي لم يحضر.

وأكدت المراسلة أنه وبعد انتظار الدورية الروسية لساعات في قرية شيرك غرب ناحية الدرباسية والتي تبعد عن مركز الناحية 13كم، إلا أنها عادت باتجاه مدينة قامشلو دون أن تُسيّر الدورية.

هذا وتعد هذه المرة الثانية التي لا تشارك فيها قوات الاحتلال التركي بالدورية، رغم انتظار ساعاتٍ من قبل القوات الروسية، ويأتي هذا بعد أن سيطر النظام على مساحات واسعة من إدلب بدعم روسي.

(آ ح/هـ ن)

ANHA