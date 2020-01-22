​​​​​​​الدفاع الذاتي يعلن توحيد مواليد المكلفين بواجب الدفاع الذاتي بدءاً من سن 1990

وجاء ذلك عبر بيان رسمي أصدرته الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا قالت فيه:

بناءً على مقترحات مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية والمدنية. واستناداً للمادة /14/من واجب الدفاع الذاتي.

الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1- يتم توحيد أعمار المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

2- يبدأ سن التكليف لواجب الدفاع الذاتي لمن هم من مواليد 1-1-1990

3-لايطبق هذا القرار بأثر رجعي على المكلفين الموجودين حاليا في خدمة واجب الدفاع الذاتي.

4- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(ل)

ANHA