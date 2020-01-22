​​​​​​​الدفاع الذاتي يعلن توحيد مواليد المكلفين بواجب الدفاع الذاتي بدءاً من سن 1990

أعلنت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا توحيد مواليد المكلفين بخدمة واجب الدفاع الذاتي حيث يبدأ التكليف لمن هم من مواليد 1/1/1990.
خبر 2020-01-22T16:57:00 مركز الأخبار

وجاء ذلك عبر بيان رسمي أصدرته الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا قالت فيه:

بناءً على مقترحات مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية والمدنية. واستناداً للمادة /14/من واجب الدفاع الذاتي.

الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1- يتم توحيد أعمار المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

2- يبدأ سن التكليف لواجب الدفاع الذاتي لمن هم من مواليد 1-1-1990

3-لايطبق هذا القرار بأثر رجعي على المكلفين الموجودين حاليا في خدمة واجب الدفاع الذاتي.

4- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(ل)

ANHA

 


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