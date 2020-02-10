​​​​​​​الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك بقصف لقوات النظام –تم التحديث

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية تأكيده مقتل 5 جنود أتراك بهجوم لقوات النظام على مطار تفتناز بريف إدلب، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مناطق في مطار تفتناز العسكري ومحيطه والذي تتواجد فيه قوات تركية ومجموعات مرتزقة تابعه لها.

وبحسب المرصد تسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى بينهم جنود أتراك، وشوهدت سيارات إسعاف تركية تقل مصابين إلى داخل الأراضي التركية.

وفي سياق متصل نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا طلبت من مرتزقتها إيقاف الهجمات على مواقع قوات النظام إلى حين انتهاء المشاورات مع الوفد الروسي الذي عاد اليوم إلى تركيا.

وكانت المجموعات المرتزقة وبدعم تركي مباشر بدأت صباح اليوم بالتمهيد المدفعي وسط حديث تركي عن عملية ضد قوات النظام.

(آ س)