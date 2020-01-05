​​​​​​​الخارجيّة المصريّة تحذّر من الغزو التّركيّ على أرض عربيّة

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان المصريّ بياناً قالت فيه" إنّ هذا التّطوّر الخطير المتمثّل بالتّدخّل العسكريّ الأجنبيّ في بلد عربيّ، يهدّد الأمن القوميّ العربيّ بصفة عامّة، والأمن القوميّ المصريّ بصفة خاصّة، وهو ما يستوجب العمل بجميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على المصالح العربيّة من جرّاء تلك التّهديدات".

وطالبت اللّجنة على ضرورة تحمّل المُجتمع الدّوليّ مسؤوليّاته إزاء هذه التّطوّرات، حيثُ أنّ عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عامّ، ومنطقة المتوسّط بصفة خاصّة.

كما ثمّنت اللّجنةُ ما صدر عن مجلس النّواب اللّيبيّ من قرارات "رفض الاحتلال الأجنبيّ للتراب الوطنيّ اللّيبيّ"، رافضاً الاعتراف باتفاقيّة أردوغان والسّرّاج.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت المملكة العربيّة السّعوديّة، عن رفضها وإدانتها للتّصعيد التّركيّ الأخير في الشّأن اللّيبيّ، مندّدة بموافقة البرلمان التّركيّ على إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا.

ويأتي تحذير لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان المصريّ بعد موافقة البرلمان التّركيّ على مذكّرة لأردوغان، تجيز إرسال قوّات عسكريّة تركيّة لدعم حكومة السّرّاج.

وكانَ المرصدُ السّوريّ لحقوق الأنسان وثّق في وقتٍ سابقٍ عن إرسال تركيا مرتزقة سوريّين إلى أراضي ليبيا للقتال إلى جانب قوّات الوفاق.

(آ س)