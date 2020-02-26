​​​​​​​الحويج: السراج يختطف السلطة والمرتزقة يهددون المجتمع الدولي بأسره

وقال الحويج في مؤتمر صحفي إن الميليشيات الإرهابية تحتل بيوت الليبيين في طرابلس.

وأضاف الحويج: "المرتزقة لا يهددون ليبيا فقط بل الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بأسره".

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية، التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف، لأسباب مختلفة.

وذكر البرلمان الليبي المنتخب أنه لن يشارك في الاجتماع لأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه الـ13، في حين قالت حكومة السراج إنها تفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

وتتهم عدة دول عربية وأوروبية تركيا بأنها لم تف بتعهداتها خلال مؤتمر برلين بشأن إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

(ي ح)