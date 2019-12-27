​​​​​​​الحوثيين يعلنون قصف معسكر سعودي ويتحدثون عن قتل وإصابة العشرات

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية، التابعة لجماعة أنصار الله العميد يحيي سريع، اليوم الجمعة، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء 19 وهو لواء حرس الحدود الوطني، في بئر عسكر بنجران.

وأضاف المتحدث: إن الاستهداف يأتي في إطار "الرد المشروع والطبيعي على جرائم النظام السعودي والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة".

وبحسب المتحدث، أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مساء الثلاثاء الماضي، أن "الجيش السعودي شن قصفاً مدفعياً على سوق الرقو، في مديرية منبة شمال غربي صعدة، أسفر عن مقتل 12 شخصاً بعضهم من المهاجرين الأفارقة، وإصابة آخرين".

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام، والعقاب سيكون مؤلماً وموجعاً للعدو السعودي".

وصرّح ،أمس، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف، بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية.

(ي ح)