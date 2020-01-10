​​​​​​​الحسكة تودّع 4 من أبنائها الشّهداء

واستلم المشيّعون من أمام مجلس عوائل الشّهداء في مدينة الحسكة جثامين الشّهداء، وهم كلّ من :"مصطفى عبد الرّزاق, محمّد ملا حسن، أحمد الحسين" وهم أعضاء في قوّات الدّفاع الذّاتيّ, الّذين استشهدوا أثناء تأديتهم لمهامهم العسكريّة بمدينة دير الزّور, والشّهيد فهد شيخموس الاسم الحركي زاغروس رودي المقاتل في قوّات سوريا الدّيمقراطيّة، والّذي استشهد أثناء تأديته لمهامه بمدينة الحسكة, وانطلقوا بموكب ضمّ العشرات من السّيارات المزيّنة بصور الشّهداء نحو مزار الشّهيد دجوار بقرية الدّاودية.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت بالتّزامن مع عرض عسكريّ قدّمته وحدات حماية الشّعب والمرأة وقوّات الدّفاع الذّاتي, تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشّهداء إبراهيم حسين والّذي قدّم التّعازي لأهالي الشّهداء, وتمنّى لهم الصّبر والسّلوان.

ومن جانبه تحدّث باسم القوّات العسكريّة حسين سلمو والّذي قال: "شهداؤنا الّذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أن نعيش بكرامة وحرّية لن تذهب دماؤهم سُدى, فكلّنا ماضون على نهجهم ونعاهدهم بمواصلة السّير على طريقهم حتّى تحرير كامل أرضنا من المحتلّين والمرتزقة".

ودعا سلمو في ختام حديثه جميع مكوّنات شمال وشرق سوريّا بالوحدة لدحر العدوان التّركيّ.

وبعدها قُرِئت وثائق الشّهداء الأربعة من قبل عضوة مجلس عوائل الشّهداء هيلين أحمد، وسلمّت لذوي الشّهداء.

وفي نهاية المراسم وُرِي جثامين الشّهداء الثّرى وسط زغاريد الأمّهات والهتافات الّتي تمجّد الشّهداء.

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ANHA