​​​​​​​الجيشُ اللّيبيّ يسقطُ طائرةً مسيّرةً تركيّة

وقالت شعبة الإعلام الحربيّ للقيادة العامّة للقوّات المسلّحة العربيّة اللّيبيّة على صفحتها على فيسبوك "منصّات الدّفاع الجوّيّ في القوّات المسلّحة تستهدف طائرة مسيّرة تركيّة، وتقوم بإسقاطها في سماء العمليّات وتحديداً بمحور عين زارة.

ووافق البرلمان التّركيّ اليوم على إرسال قوّات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلّحة الّتي تسيطر على مدينة طرابلس، وتحمي حكومة فايز السّرّاج, إلّا أنّ مصادر عديدة أكّدت بأنّ مرتزقة تابعين لتركيّا قد وصلوا بالفعل إلى ليبيا.

وأثارت الخطوة التّركيّة غضب إقليميّ ودوليّ, ووجّهت مصر تحذيراً لتركيا من مغبّة أيّ تدخّل عسكريّ في ليبيا وتداعياته.

(ي ح)

المصدر: وكالات