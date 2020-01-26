​​​​​​​الجيش الإسرائيلي يتأهب.. نتنياهو: هذا الأسبوع تاريخي  بالنسبة لإسرائيل

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة: " "هذا الأسبوع سيكون تاريخياً، الرئيس الأمريكي والصديق الحقيقي لـ "إسرائيل" سيقدّم خطته للسلام "صفقة القرن" هذا الأسبوع".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد صرح الخميس الماضي: "بأن البيت الأبيض يخطط للإعلان والكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط - المعروفة بصفقة القرن - الأسبوع المقبل".

ونقل مراسلنا، ِأن الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، جددت في بياناتٍ منفصلة، رفضها لصفقة القرن، واعتبرتها "انتهاكات لكل القوانين الدولية، وانحيازاً أمريكياً واضحاً لإسرائيل".

في الشأن نفسه، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، رفع درجة التأهب في كافة قواعد ومواقع الجيش في الضفة الغربية، خشية من انقلاب الوضع الأمني بعد إعلان صفقة القرن خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الإذاعة أن هناك تقديرات استخبارية، باحتمالية شن هجمات فلسطينية، واندلاع مسيرات حاشدة رفضاً لإعلان صفقة القرن.

(ع م)