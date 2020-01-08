​​​​​​​الجدوع : قسد وحدها من تمثل العشائر العربية في المنطقة

وعلق الجدوع على عدة مواضيع أبرزها موقف العشائر من قوات سوريا الديمقراطية ومحاولات النظام لسحب أبناء العشائر من صفوف قسد وكذلك الاحتلال التركي لمناطق في شمال وشرق سوريا.

موقف العشائر العربية إزاء ق س د لا يمكن أن يتغير

عن اللقاءات التي أقيمت من قبل النظام السوري مع بعض وجهاء العشائر اشار الجدوع أن "هذه الاجتماعات لن تنجح في تخفيض دعم العشائر العربية لقسد وهذا ما نلمسه اليوم على أرض الواقع".

وأضاف الجدوع " بل على عكس ذلك كل يوم يكون هناك منتسبون جدد لقوات سوريا الديمقراطية من أبنائنا وبأعداد كبيرة ونحن كوجهاء وشيوخ عشائر في المنطقة نفخر بأبنائنا الذي اعتنقوا الفكر الديمقراطي".

وتابع "وليعلم جميع المتآمرين أن احداث الفتنة بين المكونات السورية في الشمال هو أمر أصعب حتى من الخيال وننصح هؤلاء بالعودة الى جادة الحق والصواب وليتفكروا جيداً قبل أن يحاولوا جعلنا جسوراً لمخططاتهم واجنداتها".

وأكد الجدوع في حديثه أن "أبناء العشائر العربية باتوا يدركون اليوم الخطر المحيط بهم من مؤامرات خارجية وداخلية واتخذوا قرارهم الأخير الذي لن يحيدوا عنه أبداً وهو دعم القوة الوحيدة التي حاربت الإرهاب وتمثل الشرعية الحقيقية للمكونات السورية على اختلافها وهي قوات سوريا الديمقراطية ".

تاريخ تركيا وحاضرها متشابهان ولم يقدم لنا الأتراك سوى الخراب والدمار''

وحذر الجدوع من الأطماع التركية الاستعمارية بالقول" مناطقنا وبكل مكوناتها وأطيافها باتت تعلم اليوم أن الأهداف العثمانية في سوريا لم تخلف بأرضنا سوى الاجرام والجهل وذلك من خلال ما نراه اليوم من ممارسات تركية استعمارية في الشمال السوري وفيما مضى من خلال ما عايشه أجدادنا طيلة حكم عثماني دام لأربع قرون أخرنا عن ركب الحضارة والتطور نتيجة سلب ثروات المنطقة ونهبها وترهيب قاطنيها".

ولفت الجدوع مكملاً حديثه " ما يجري في سوريا خلال الفترة الراهنة سيبرهن لجميع العالم أن الخيار الوحيد لنا والذي لن نتراجع عنه أبداً هو قوات سوريا الديمقراطية فنحن نعلم جيداً أن هذه القوات هي من يهمها مصلحة المنطقة والحفاظ على ثرواتها وتلاحم أهلها وبات من أولوياتنا القصوى هو إنجاح مشروع الامة الديمقراطية الذي بات وحده طريق للخلاص وانهاء معاناتنا".

ق س د شكلت قلعة حصينة من مكونات شعبنا

وأشاد الجدوع بتلاحم مكونات شمال وشرق سوريا "هذه القلعة الحصينة والنسيج الاجتماعي المتكامل في شمال وشرق سوريا بجميع شعوبها تحقق بفضل قوات سوريا الديمقراطية لا شك في ذلك، ومشروع الامة الديمقراطية هو الحصن المتين لهذه القلعة التي تضم العربي والكردي والسرياني وجميع الاطياف في المنطقة، على أسس سامية ومبادئ إنسانية حملت شعار اخوة الشعوب خلقت هذه اللحمة بين المكونات".

'اي قرار دولي يتم اتخاذه يجب أن يراعي مطالبنا'

وبالحديث عن الاتفاقات الدولية التي تستثنى منها مكونات المنطقة نوه الجدوع أن "جميع هذه الاتفاقات تعتبر لاغية ولا تمثلنا واي قرار دولي يتم اتخاذه يجب أن يراعي مطالبنا كأصحاب حقيقيين للأرض وهذا السبب في فشل اجتماعات اللجنة الدستورية المزمعة وغيرها من الاتفاقيات والتفاهمات".

وأشار الجدوع أن هناك حالة من الوعي الفكري تشهدها المنطقة تجاه الأحداث التي تعصف بالبلاد وبالساحة الإقليمية عموماً والأمور لم تعد كالسابق "فأحلام السراب التي تروج لها الدول الاستعمارية لم تعد تنطلي على شعبنا نتيجة تجاربه السابقة التي منحته الادراك الحتمي لحقيقة هذه الآمال التي تخفي ورائها مطامع جشعة بأرضنا ومقدراتنا ولم ولن نقبل بأية املاءات خارجية تستثنى منها مكونات المنطقة".

(ع أ – غ م/م)

ANHA