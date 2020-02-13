​​​​​​​الثلوج تُغطي روج آفا

تتساقط الثلوج منذ مساء أمس الأربعاء في عدّة مناطق ضمن في روج آفا بشكل مكثف، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عدّة أعوام، وأغلقت إثر ذلك عدّة طرق، وأوعزت شرطة المرور أصحاب السيارات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتشغيل الأضواء الكاشفة.

وأغلقت المحلات التجارية في معظم مدن إقليم الجزيرة، فيما شلت الحركة في معظم المدن والنواحي نتيجة كثافة الثلوج، حيث وصلت سماكته في المدن لـ 15 سم، وفي القرى لـ 20 سم.

ويوضح أبناء إقليم الجزيرة بأن هذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الثلوج منذ 16 عام بهذه الكثافة.

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة أوضحت بأنهم اوعزوا لكافة لجان البلديات والطوارئ بأن يكونوا على راس عملهم، فيما أغلقت المدارس وباقي المؤسسات في الإقليم نتيجة اغلاق الطرق.

(كروب/أ ب)

ANHA