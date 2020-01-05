​​​​​​​التحالف يؤكد وقوع هجومين على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواته

وقال الكولونيل مايلز كاجينز في بيان: ”وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد،وبلد مساء الرابع من يناير كانون الثاني، ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13“.

وأضاف خلال البيان أن الهجومين أصابا مدنيين عراقيين على الأرجح.

وشهدت العراق، أمس، توتراً على خلفية تهديد مجموعات حزب الله العراقي القوات الامريكية، وذلك بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

(آ س)