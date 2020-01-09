​​​​​​​التحالف الدولي يعلق انشطته العسكرية في العراق

وفي بيان نشره التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تشمل الأنشطة التي تم تعليقها، التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش".

وتابع البيان: "رغم تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة (الأخرى) تستمر بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل".

وأضاف: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير".

وختم: "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف، ومن بينهم العراق، أن نواصل القتال ضد داعش".

وشهد الأسبوع الماضي تطورات خطيرة في إطار النزاع بين الولايات المتحدة، وعمليات عسكرية جرت على أراض عراقية، بدءا من مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة أميركية، انتهاء بضرب إيران أهدافا عسكرية أميركية.

(ي ح