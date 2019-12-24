​​​​​​​البنتاغون يكذّب أردوغان.. وقّعنا عقود لإجراء أعمال بناء في إنجرليك

وقال موقع البنتاغون في بيان له "تم توقيع عقد بقيمة 95 مليون دولار مع ثماني شركات تركية بسعر ثابت".

وبحسب البنتاغون أنه من المُتوقع أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية عام 2024.

ويستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة جنوب تركيا, وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي للناتو في أوروبا.

وفي وقت سابق، هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك اللتين تتواجد فيهما قوات أمريكية رداً على العقوبات الأمريكية على بلاده.

وشهدت العلاقات الأمريكية التركية خلال الفترة الماضية توتراً متصاعداً على خلفية شراء أنقرة منظومة إس 400 الروسية, والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

ولطالما كانت تركيا تصعّد من لهجتها ضد واشنطن وموسكو إلا أنها سرعان ما تتراجع عن ذلك, حيث تساءل مراقبون عن إمكانية تنفيذ أردوغان لتهديداته الشعبوية ضد الولايات المتحدة.

(ي ح)