​​​​​​​البرلمان الليبي يصوّت على إلغاء اتفاقية أردوغان والسراج 

واتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.

وطالب المجلس، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، وسحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وصوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير خارجيته، ووزير داخليته، للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وأثارت التحركات التركية في ليبيا غضباً إقليمياً ودولياً، خصوصاً من قبل مصر واليونان وقبرص, كما حذّرت الأمم المتحدة تركيا من مغبة إرسال جنود إلى ليبيا.

(آ س)