​​​​​​​الانتهاء من مشاريع خدمية بتكلفة مليار ليرة سورية في الحسكة

تستمر لجان البيئة والبلديات في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن الإدارة الذاتية في تقديم المشاريع الخدمية والتنظيمية، على الرغم من هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة, فتعمل اللجان من خلال دوائرها للسعي إلى خدمة المنطقة بمختلف مجالاتها "مياه, صرف صحي, تأهيل الطرق وتنظيم الأسواق والبناء".

لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة لم تتوقف عن متابعة مشاريعها التي قدمت في الربع الثالث للعام الجاري, حيث انجزت خلالها 95 % من مشاريعها الخدمية لخدمة المنطقة، ووصلت تكلفتها لمليار ليرة سورية, وُزّعت على دوائرها وبلدياتها الـ35.

عن مشاريع الربع الثالث للجنة البيئة والبلديات في مقاطعة الحسكة أشار الرئيس المشترك للجنة عبد الغفور أوسو إلى أن اللجنة تمكّنت من مواصلة عملها رغم جميع التهديدات والهجوم الذي تعرضت له المنطقة, واستطاعت من إنجاز 95 % من المشاريع التي قُدّمت للربع الثالث من العام الجاري, ركّزت جلها على أعمال مشاريع المياه, البنية التحتية, وتعبيد الطرقات, إعادة تأهيل الجسور والعبّارات, وتأمين آليات خدمية لبلدياتها المنتشرة في المقاطعة, وتشكيل دائرة خدمات فنية خاصة بالمشاريع الخدمية الفورية.

وحول تفاصيل التكلفة الإجمالية التي أُنجزت قال أوسو "رُصد للربع الثالث من العام الجاري مبلغ مليار ليرة سورية, وُزّعت حسب المشاريع الخدمية المُقدّمة وأولويتها, فوصلت تكلفة الإنفاق لمشاريع الصرف الصحي 200 مليون ليرة سورية, مشاريع مياه الشرب 75 مليون ليرة سورية, 125 مليون لمشاريع البيئة والاعتناء بالمدن والبلدات ونواحي المقاطعة, 130 مليون ليرة سوريا خصص لإعادة تأهيل طرق ضاحية نوروز, 50 مليون لصيانة الآليات الهندسية, 250 مليون ليرة سورية شراء آليات جديدة للورشات الفنية, 50 مليون ليرة سورية خصصت كاحتياطي مشاريع, 10 مليون ليرة سورية كميزانية فوج الإطفاء, وما تبقى رُصدت لتعبيد الطرقات الرئيسية والضرورية في المقاطعة".

ويتبع لمقاطعة الحسكة عدا مدينة الحسكة "35 بلدية, 11 ناحية و24 بلدة", أهمها "سري كانيه, زركان, تل تمر, الدرباسية, الشدادي, مركدة, الهول والدشيشة", وتعمل فيها اللجنة وفق الميزانية المخصصة لتأمين الخدمات الرئيسية لقاطني المقاطعة.

(هـ ن)

ANHA