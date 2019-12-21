​​​​​​​الاستماع لآراء ومقترحات الكادحين في إقليم الجزيرة

تحت شعار "بسواعد الكادحين سنبني المجتمع، وهدفنا تنظيم الكادحين وحمايتهم"، عقد اليوم 21 كانون الأول، اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة اجتماعه السنوي لعام 2019. بهدف الاستماع لآراء الكادحين والصعوبات التي تواجههم وسبل الحل والحد منها.

وشارك في الاجتماع المُوسّع الذي عُقد في صالة سيران في حي جودي "قناة السويس سابقاً"، بمدينة قامشلو في إقليم الجزيرة 250 عضواً من أعضاء اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة.

الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة شيرو محمد بين بأن الهدف من الاجتماع هو تنظيم الكادحين على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، وحماية حقوقهم. وأوضح أنه: "يتم حماية حقوق الكادحين في القطاع العام والخاص عن طريق النقابات التي شُكّلت لتدريبهم وحل قضاياهم العالقة".

ويُنظّم معظم العمال في إقليم الجزيرة نفسهم تحت سقف اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة، ويهدف الاتحاد لتحسين وضع الكادحين وتأمين حقوقهم، ويسعى لضم كافة الكادحين ضمن مناطق شمال وشرق سوريا للاتحاد.

(أس/أ ب)

ANHA