​​​​​​​الاستطلاعُ التّركيّ يحومُ بسماء عين عيسى، والمرتزقة يخطفون ويطردون الأهالي من ريف كري سبي

أقدمَ مرتزقة الاحتلال التّركيّ اليوم على خطف حوالي 20 مواطناً غالبيتهم من الأطفال من قرى ريف ناحية سلوك بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، وطرد الكثير من العوائل من قراهم. ومن جهة أخرى يحوم طيران الاستطلاع التّركيّ على قرى عين عيسى.
خبر 2020-01-01T20:45:00 مركز الأخبار

أفادت مصادر محلّية  لوكالتنا اليوم بأنّه وضمن سلسلة الانتهاكات الّتي يرتكبها الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في المناطق المحتلّة، إقدام المرتزقة اليوم على مداهمة قريتي زيدي وصالحية الواقعتين 30 كيلو متراً شمال بلدة سلوك بريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، وداهموا 5 منازل، واختطفوا منها حوالي 20 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وأكّد المصدر أنّ المرتزقة أقدموا على طرد باقي الأهالي من القريتين، يذكر أنّ أهالي القريتين هم من المكوّن العربيّ.

ومن جهة أخرى يحوم مساء اليوم الأربعاء طيران الاستطلاع التّابع لجيش الاحتلال التّركيّ في سماء قرية هوشان بريف عين عيسى.

(ل)

ANHA


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