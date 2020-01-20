​​​​​​​الادارة الذاتية تناقش حيثيات الأزمة الاقتصادية

تعقد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عبد المهباش الرئيس وبيرفان خالد اليوم، اجتماعاً موسع مع مكاتب ولجان وهيئات الاقتصاد في الإدارة الذاتية، في مقر المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة في ناحية عامودا.

ويحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية، والرؤساء المشتركين لكافة هيئات، ومكاتب ولجان الاقتصاد في الإدارة السبع في مناطق شمال شرق سوريا.

ويتمحور الاجتماع حول الأزمة الاقتصادية في سوريا، وشمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص، بالإضافة للتطرق إلى الأسباب والبدائل لتفادي هذه الأزمة.

الاجتماع مغلق الآن أمام وسائل الإعلام، ومن المقرر الإدلاء ببيان عقب الانتهاء من الاجتماع بصدد ما توصل إليه المجتمعون.

(أ م/أ ب)

ANHA