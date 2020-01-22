​​​​​​​الاحتلال يُوطن 1500 عائلة من مرتزقته في سري كانيه

وتستمر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا منذ تاريخ 9 تشرين الأول من عام 2019، ورغم الاتفاقيات بوقف إطلاق النار، إلا أنها لم تتوقف، ونتيجة لذلك اضطر الآلاف من سكان مدينة سري كانيه الأصليين للهجرة.

فيما يسعى الاحتلال التركي وعن طريق مرتزقته إلى إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق التي احتلها وسط صمت دولي، وعدم إبداء المنظمات الحقوقية أي موقف واضح تجاه ذلك.

هذا ويستقدم الاحتلال عائلات مرتزقته من مناطق إدلب وحماة وحمص وجرابلس والباب إعزاز، ويوطنهم في منازل المدنيين بعد تهجيرهم منها.

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر محلية إن الاحتلال التركي استقدم 1500 عائلة من عوائل مرتزقة ما يسمون" لواء السلطان مراد، ولواء الشام" من مدينة جيلان بنار في باكور كردستان" شمال " وادخلتها إلى مدنية سري كانيه.

المعلومات أشارت إلى أن عائلات المرتزقة تم توطينها في منازل المدنيين ضمن حيي خرابات والحوارنة .

وقالت مصادر أخرى: إن الاحتلال التركي يقوم بتدريب عناصر مرتزقته في مدينة جيلان بنار ثم يقوم بإدخالهم مع عائلاتهم إلى مدنية سري كانيه.

(سـ)

ANHA