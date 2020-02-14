​​​​​​​الاحتلال يقطع أشجار الزيتون في عفرين لإنشاء مخيم للنازحين

أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قطع 150 شجرة في قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسه عائدة ملكيتها للمواطن مراد آغا.

وبحسب المصادر من القرية، فإن جيش الاحتلال قام بقطع الأشجار لإنشاء مخيم للنازحين.

وفي قرية هيجكة التابعة لناحية شيه، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قطع العشرات من أشجار الزيتون يتجاوز عمر كل شجرة 70 عاماً.

ومن جهة أخرى، قال المصدر: إن فصيل مرتزقة النخبة التابعة للاستخبارات التركية يقوم بمضايقة السكان الأصلين في قرية عمارة التابعة لناحية موباتا، بهدف إخراجهم من منازلهم، وتوطين عوائل المرتزقة النازحين من مدينة إدلب بدلاً عنهم.

(ج ج/س و)

ANHA