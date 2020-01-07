​​​​​​​الاحتلال التركي يرسل مئات المرتزقة من كري سبي إلى ليبيا

وأشارت المصادر إلى أنه وبعد إغرائهم بالأموال وتحديد رواتب تقدر بحوالي 2000 دولار شهرياً, بدأ جيش الاحتلال التركي بإرسال أكثر من 500 مرتزق من مناطق كري سبي المحتلة إلى ليبيا للقتال هناك.

وبحسب أحد المصادر أن المرتزقة الذين تم إرسالهم إلى ليبيا ينتمون إلى مرتزقة "الجبهة الشامية والجبهة الشرقية والسلطان مراد وفيلق المجد".

هذا وفي محاولة من الاحتلال التركي تعويض النقص في عدد مرتزقته في المناطق المحتلة أوعز لمرتزقة الجبهة الشامية بمداهمة المنازل في حي عين العروس بريف كري سبي واعتقال الشباب بدون أية تهم موجهة إليهم. وسط تخوف الأهالي من فرض التجنيد على هؤلاء الشباب المعتقلين من قبل تركيا ومرتزقتها.

(ش م/ل)

ANHA