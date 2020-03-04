​​​​​​​الاتّحاد الأوروبّيّ غاضب من ابتزاز تركيّا له في قضية المهاجرين

غير أنّ بعض المبعوثين أقرّوا بأنّ الاتّحاد الأوروبّيّ في موقف صعب، فدوله الأعضاء غير قادرة على الاتّفاق على كيفيّة التّعامل مع اللاجئين، ومن أجل تجنّب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 يعتقدون أنّه ربّما يضطرّ لضخ المزيد من المال لتركيّا كي تواصل منع دخول اللاجئين إلى أوروبّا.

وقال دبلوماسيّ في الاجتماع المغلق الّذي انعقد في بروكسل الإثنين 03/02 إنّ "الاتّحاد الأوروبّيّ هدف لعملية ابتزاز".

وواجه الاتّحاد الأوروبّيّ صعوبات في التّعامل مع تدفّق آلاف المهاجرين على حدود اليونان، قادمين من تركيّا في الأيّام القليلة الماضية. وعلاقة الاتّحاد بأنقرة متوتّرة بالفعل بسبب الأمن، وحقوق الإنسان، وأعمال تنقيب تنفّذها تركيّا قبالة قبرص.

وأبرم الاتّحاد الأوروبّيّ اتّفاقاً مع تركيّا في مارس آذار عام 2016 منعت بموجبه أنقرة المهاجرين على أراضيها من محاولة الوصول إلى أوروبّا، وفي المقابل وعد الاتّحاد بمساعدات قيمتها ستّة مليارات يورو لأكثر من 3.5 مليون لاجئ سوريّ في تركيّا.

وقال دبلوماسي بارز بالاتّحاد الأوروبّيّ إنّ الاتّحاد أهدر الوقت منذ اتّفاق 2016 بتجاهل المشكلة، ودفع المال لبقاء المهاجرين واللاجئين في تركيّا.

من ناحية أخرى قال دبلوماسيّ وفقاً للمصادر: "بقدر ما هو منطقي بالنّسبة للاتّحاد الأوروبّيّ أن يستمرّ في دعم اللاجئين السّوريّين في تركيّا، من المهم ألّا نعطي انطباعاً بأنّنا نذعن للابتزاز".

وقال دبلوماسيّ آخر لرويترز: "هذا نكوص بالوعد من جانب أردوغان. لا يمكن أن نُخضع أنفسنا للابتزاز، لذا فإنّ أيّ مال جديد يجب ألّا يأتي بسرعة شديدة. لكن ربّما كان علينا أن ندفع في النّهاية. هل بأيدينا شيء آخر؟".

ولم يبحث الاتّحاد الأوروبّيّ بعد ضخّ أموال إضافيّة، وقال دبلوماسيّون: إنّ أيّ قرار بزيادة التّمويل ربّما يحال لزعماء الاتّحاد المقرّر أن يجتمعوا في بروكسل يومي 26 و27 مارس آذار.

المصدر: وكالات