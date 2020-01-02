​​​​​​​الإدارةُ المدنيّةُ في الطّبقةِ تعقدُ الاجتماعَ السّنويّ الخاصّ بالمرأة

وحضرَ الاجتماعَ الّذي عُقد في مركز الثّقافة والفنّ في منطقة الطّبقة رئيسةُ هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّة جيهان خضرو، والرّئيسةُ المشتركةُ للمجلس التّشريعيّ روشن حمي، والرّئيسةُ المشتركةُ للمجلس التّنفيذيّ هند العلي، إلى جانب العشرات من عضوات المؤسّسات المدنيّة والعسكريّة التّابعة للإدارة المدنيّة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً وإكراماً لأرواح الشّهداء، ثمّ كلمة ألقتها رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سورية، تحدّثت فيها عن الوضع السّياسيّ بشكل عامّ، ووضع مناطق شمال وشرق سوريّة بشكل خاصّ.

ومن ثمّ قُرِئَ التّقرير السّنويّ للمجلس التّنفيذيّ الخاصّ بالمرأة من قبل الإداريّة في لجنة المرأة في الإدارة المدنية ولاء النّاجي، والتّقرير السّنويّ للمجلس التّشريعيّ الخاصّ بالمرأة من قبل الرّئيسة المشتركة فيه روشن حمي.

وخلال قراءة التّقارير تمّ مناقشة الوضع السّياسيّ والتّنظيميّ بشكل عامّ، ثمّ وضع المرأة في المؤسّسات بشكل خاصّ، والصّعوبات، والمقترحات، ثمّ وضع مُخطّط للعام القادم.

ومن أهمّ المخطّطات الّتي وضعتها المرأة في مخطّطها للعام القادم، تكثيف الزّيارات إلى البيوت عن طريق لجان مختصّة للوقوف على الواقع الاجتماعيّ، والمعاناة الّتي تعيشها المرأة، بالإضافة لتكثيف المسيرات والفعاليات النّسائيّة الّتي تعبّر المرأة من خلالها عن رأيها وموقفها من المجريات والأحداث والمستجدّات على السّاحة، وفتح مشاريع تدعم اقتصاد النّساء الأرامل والمطلّقات.

بعدها تمّ عرض فلم وثائقي يتحدّث عن الأعمال والمنجزات الّتي قامت بها المرأة في الإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة لمنطقة الطّبقة في العام المنصرم.

واختُتم الاجتماع بالنّقاشات حول الصّعوبات الّتي واجهت المرأة في العام الماضي، ووضع حلول لهذه المشاكل.

( و ه-غ م/م ح)

ANNA