​​​​​​​الإدارةُ الذّاتيّةُ تجتمعُ مع أهالي ريف دير الزّور لمناقشةِ سبل تحسين الواقع الخدميّ

وعقدتِ الإدارةُ الذّاتيّةُ لشمال وشرق سوريّا بالتّنسيق مع مجلس بلدة هجين اجتمعاً لأهالي نواحي وقرى ريف دير الزّور الشّرقيّ وذلك في بلدن هجين، وحضر الاجتماع العشرات من أهالي المنطقة.

بعد الوقوفِ دقيقة صمت تحدّث الرّئيس المشترك للمجلس التّنفيذيّ في الإدارة الذّاتيّة عبد حامد المهباش حول أهمّيّة إعادة البناء والتّطوير في المنطقة، وتأمين الخدمات اللّازمة للأهالي، وقال المهباش: "إنّ عمليّة إعادة البناء أصعب من عمليّة البناء، والإدارة الذّاتيّة تعلم بهذا"، وأضاف: "جميع مؤسّساتنا مفتوحة بالرّغم من ضعف الإمكانيّات، ونحنُ في حالة حرب، والحرب فيها خسائر وربح، وقد ربحنا الحرب وكسبنا أهلنا وشعبنا".

المهباش تطرّق إلى الأوضاع المعيشيّة الصّعبة الّتي عاشها الأهالي في ظلّ احتلال مرتزقة داعش، وأضاف حول مساعي إعادة البناء: "يوجد لدينا نواقص، وسوف نقوم بمعالجتها مع بعضنا البعض، وأنا على يقين إذا اجتمعنا بعد عام من الآن بنفس هذا المكان سوف يكون لكم آراء تختلف عن اليوم".

المهباش تحدّث عن مساعي دولة الاحتلال التّركيّة باحتلال المنطقة، وتحقيق أحلامها الاستعماريّة، ودعا الأهالي إلى التّكاتف والتّصدّي للاحتلال، كما دعا الجميع للمساهمة في عمليّة إعادة البناء والتّطوير بما يضمن تأمين كافّة الخدمات للأهالي.

وفي ختام الاجتماع أجاب المهباش على استفسارات وتساؤلات الأهالي حول مجمل التّطوّرات السّياسيّة والموضوعات الخدميّة.

(ك)

ANHA