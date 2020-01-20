​​​​​​​الإدارة الذاتية تُحيي مقاومة عفرين وتؤكد: تركيا تُصدّر الإرهابيين إلى العالم

وجاءت دعوة الإدارة الذاتية خلال بيانٍ في الذكرى السنوية الثانية لبدء العدوان التركي على مقاطعة عفرين شتاء عام 2018، وحيّت الإدارة الذاتية صمود أهل عفرين وإصرارهم على العودة إلى الديار رغم الصعوبات.

وقرأت البيان العضوة في الإدارة عائشة ناصر من أمام مبنى المجلس التنفيذي لإقليم الفرات في مدينة كوباني، بحضور عدد من أعضاء وإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية.

وجاء في البيان:

"في مثل هذا اليوم من عام 2018 قامت الفاشية التركية ومعها الجماعات الإرهابية المتطرفة بهجومها الغاشم على إقليم عفرين الآمن في انتهاك واضح للسيادة السورية، والمواثيق الدولية، لقد استخدمت الدولة التركية في هجومها أعتى الأسلحة واتّبعت سياسة الأرض المحروقة كما ارتكبت مرتزقتها أبشع الجرائم.

لقد أبدى شعب عفرين بكل مكوناته مقاومة تاريخية، لم تستطع الدولة التركية من احتلالها فلجئت لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لترهيب أهلها، وقصفت القرى والمدن، وارتكبت المجازر بحق المدنيين، ولم يتحرك العالم ضد تلك الجرائم والانتهاكات، ولم يتحرك النظام السوري للدفاع عن السيادة السورية، ليبقى شعب عفرين وحيداً في مواجهة هذا العدوان.

لم تتوقف الدولة التركية ومرتزقتها عند هذا الحد، بل قاموا بممارسات إرهابية من قتل وخطف وانتهاك الأعراض، لترهيب المواطنين وإجبارهم على الهجرة من أجل إحداث تغيير ديمغرافي، وإلحاق الأرض السورية بالأرض التركية.

إن الدولة التركية لم توقف أطماعها عند حدود عفرين، فهي تسعى لاحتلال الشرق الأوسط بأكمله لإعادة إمبراطورتيها الإرهابية المزعومة، وضرب الشعوب في الشرق الأوسط ببعضهم البعض، كما وتقوم بتصدير الإرهاب إلى العالم، ومازالت ممارساتها اللاإنسانية واللاأخلاقية مستمرة في رأس العين وتل أبيض.

بهذه الذكرى نحيّي صمود أهلنا بالعودة إلى عفرين، ونستذكر شهداء مقاومة العصر ومقاومة الكرامة، وندعو جميع مكونات الشعب السوري إلى التكاتف لمواصلة النضال من أجل تحرير سوريا من الاحتلال والإرهاب، كما وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته من أجل حماية الشعب السوري من إرهاب الدولة التركية.

المجد والخلود لشهدائنا... تحيا سوريا حرة أبية".

(د أ-ز س/ج)

ANHA