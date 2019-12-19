​​​​​​​الإدارة الذاتية تهنئ الإيزيديين بعيد الصيام الكبير

وتحل أيام الصيام الإيزيدي هذا الأسبوع والذي يليه العيد الكبير المعروف بعيد "إيزي"، يوم غد الجمعة، لدى المجتمع الايزيدي في العالم، حيث تشهد في كل سنة احتفالات للكرد الإيزيديين في شمال وشرق سوريا بهذا العيد، كأكثر أعيادهم قداسةً، ويشاركهم فيه باقي الشعوب عبر التهنئة والزيارات المُتبادلة لبعضهم البعض.

وبهذه المناسبة نشر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برقية تهنئة جاء فيه " بمناسبة عيد الصيام الإيزيدي، تبارك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذا العيد على المجتمع الإيزيدي وعلى كافة شعوب المنطقة".

وتضيف البرقية "نتمنى في هذه المناسبة أن تعم المحبة والسلام والأمن والأمان في جميع أرجاء سوريا والعالم".

والجدير بالذكر أن الإيزيديون في شمال وشرق سوريا يتمتعون بكامل حقوقهم في ممارسة طقوسهم الدينية والعقائدية الاجتماعية، ولهم دور فعّال في بناء الإدارة الذاتية والحماية، مثل باقي الاثنيات والمكوّنات الدينية، إلى جانب اعتبار الإدارة الذاتية أيام أعيادهم أيام عطلة رسمية في كافة دوائرها ومؤسساتها، ويتم دعم تعلم أصول ديانتهم في المراكز المخصصة لهم.

(آر)

ANHA