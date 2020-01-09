​​​​​​​الإدارة الذاتية تخفض سعر مادة البنزين في مناطق شمال وشرق سوريا

وأصدرت إدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعميم موجة لكافة إدارات ولجان المحروقات في شمال وشرق سوريا، يقضي بتخفيض سعر مادة البنزين بمقدار40 ليرة سورية ليباع بـ 210 ليرة سورية للتر الواحد من نوع ( سوبر).

وحمل التعميم رقم (3) وجاء فيه:

"بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، تقرر تخفيض سعر البنزين الى/ 210/ مئتا وعشرة ليرة سورية فقط".

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صادق الخلف "قرار التخفيض جاء نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة للأهالي وارتفاع أسعار الصرف بالعملات الأجنبية".

وأكد الخلف "المادة متوفرة بشكل كامل في الأسواق ومحطات الوقود، وكافة الإدارات الذاتية والمدنية السبعة تصلها مخصصاتها اليومية الكاملة وتوزع على الأهالي وبشكل منتظم".

(أ ك/م)

ANHA