​​​​​​​الأمن الدّاخليّ يلقي القبض على مجموعة من مروّجي المُخدّرات في قامشلو

وأصدر المركز الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ بياناً حول تفاصيل هذه العمليّة الّتي أدّت لاعتقال المروّجين للمُخدّرات، وجاء فيه:

"ألقت قوّاتنا اليوم الأحد 12 يناير / كانون الثّاني القبض على مروّجي الموادّ المُخدّرة في إحدى أحياء مدينة قامشلو.

بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر خاصّة تابعة لمكافحة الجريمة المنظّمة، تفيد بوجود شخص يروّج للحبوب المُخدّرة، قامت على إثرها قوّاتنا بعمليّات البحث والتّحرّي لتتمكّن بعدها من إلقاء القبض عليه متلبّساً، وبحوزته كمّيّة من الحبوب المُخدّرة، ومن خلال التّحقيقات الأوّلية فقد أدلى بأسماء باقي شركائه، وعددهم اثنان، حيثُ أُلقِي القبض عليهما أيضاً من خلال مداهمة أماكن وجودهم وترويجهما للمُخدّرات في حي قدّوربك.

وفي هذا السّياق فقد بيّن إداريّ في مكتب مكافحة الجريمة المنظّمة بأنّه تمّ ضبط ٤٠٠غرام من مادّة الحشيش الخام و ١٨٩ حبّة مُخدّرة من نوع هيكزول خلال العمليّة الّتي قامت بها قوّاتنا.

ليتمّ تحويل المُعتقلين إلى لجنة الادّعاء والتّحقيق أصولاً، وذلك لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّهم".

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ANHA