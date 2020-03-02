​​​​​​​الأمم المتّحدة: مرتزقة تركيّا ارتكبوا جرائم حرب في شمال وشرق سوريّة

وكشف تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتّحدة، والّذي يغطّي الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير 2020 ، عن الانتهاكات الجسيمة الّتي ارتكبها هؤلاء المرتزقة المدعومون من الجيش التّركيّ، حيثُ وصف التّقرير تلك الانتهاكات بأنّها ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

ودعا مُحقّقو الأمم المتّحدة، بقيادة باولو بينهيرو، إلى ضمان المساءلة عن "العديد من الانتهاكات".

كما دعا التّقرير تركيّا إلى التّحقيق فيما إذا كانت قد نفّذت غارة جوّيّة على قافلة مدنيّة بالقرب من مدينة سري كانية، والّتي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً في أكتوبر الماضي.

(م ش)