​​​​​​​الأمم المتحدة: يجب محاسبة الدول التي تخرق قرار حظر السلاح إلى ليبيا

وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة.

كما ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف إطلاق النار، وحظر السلاح، لا سيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.

من جهته، قال نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه: "يجب أن تكون هناك محاسبة للدول التي تخرق قرار حظر السلاح".

وبدوره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال: "نحن على علم بتهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر والبر".

ورصدت تقارير استمرار تركيا بدعم حكومة السراج في ليبيا بالأسلحة عبر الطائرات والسفن, بالإضافة إلى استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

(ي ح)