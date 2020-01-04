​​​​​​​الأمم المتحدة تحذر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

وقال غويتريس في بيان له:" إن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلد.

وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً".

وجدد غويتريس "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي".

تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، جاء بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، والتي أثارت غضباً دولياً وإقليمياً.

(أ س)